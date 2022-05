Exposition Panorama de l’art Roman en Europe – 15 juillet au 28 août Marast, 15 juillet 2022, Marast.

SAISON CULTURELLE MARAST nExposition Panorama de l’Art Roman en Europe du 15 juillet au 28 août de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 PANORAMA DE L’ART ROMAN EN EUROPE Christophe Mélinand a constitué en près de trente ans une collection de plus de 40 000 clichés sur l’art chrétien. L’exposition Panorama de l’art roman en Europe a été présentée au public dans de nombreuses salles municipales et dans des lieux emblématiques de l’art roman (Saint-Benoît-sur-Loire, Aulnay-de-Saintonge, Jouarre). Cinq cents photographies légendées, regroupées sur 75 panneaux thématiques proposent une vaste fresque de l’art roman dans toute sa diversité (architecture, sculpture, peinture, vitraux, orfèvrerie..etc) et dans toute son étendue géographique (de l’Espagne à la Pologne et de la Sicile à l’Ecosse). Entrée libre.

