Exposition – Pamela KENNY-LEVICK Erquy, 18 août 2022, Erquy.

Artiste peintre de Londres, Pamela Kenny-Levick peint depuis 2010.

En 2015, elle intègre le groupe d’artistes qui expose tous les dimanches matin quai de Saône à Lyon. Elle y passe deux ans. Là, elle développe son travail, son style et booste sa confiance pour pouvoir présenter son travail aux galeristes.

En 2017 on lui propose une exposition solo sur trois mois à la galerie Georges Blanc à Vonnas. Cette expérience la décide à se lancer en tant que peintre professionnelle. Depuis, Pamela a exposé dans de nombreux endroits en France, à Londres, et plus récemment à Paris et en Australie.

Quelques tableaux de l’artiste ont été sélectionnés pour figurer dans la biennale de Florence l’année dernière.

Expressionniste et gestuelle, son premier contact avec la peinture était à l’école des Beaux Arts de Rennes. Malgré la qualité de l’enseignement des cours, Pamela ne s’y retrouvait pas. Cette approche intellectuelle et classique de l’art l’emprisonnait au lieu de la libérer ; cette artiste a toujours cherché à transgresser les règles et continue à le faire aujourd’hui.

Pamela est arrivée en France après avoir obtenu une licence d’art dramatique à l’université de Londres et a poursuivi une carrière de comédienne pendant plusieurs années.

Inauguration/vernissage vendredi 19 août 2022 à 18h00

Accès libre et gratuit

+33 6 82 05 53 02 https://www.pklart.com/

dernière mise à jour : 2022-03-08 par