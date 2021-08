Falaise Médiathèque du Pays de Falaise Calvados, Falaise Exposition « Palomino » Médiathèque du Pays de Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

_Palomino le cheval veut une petite fille rien qu’à lui. Le problème, c’est que ses parents ne sont pas du tout d’accord. C’est trop de travail ! Et pendant les vacances, qui va s’en occuper ? Palomino ne veut rien savoir. Il est bien décidé à demander conseil à son ami Arizona qui, lui, a déjà une petite fille. Et voilà qu’Arizona emmène Palomino dans un endroit où l’on en trouve plein…_ Venez découvrir le cheminement de l’illustration de l’album jeunesse « Palomino » de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. Horaires : * samedi 23 octobre : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h * mardi 26 et jeudi 28 octobre : 14h – 18h * mercredi 27 octobre : 10h – 18h Renseignements : Médiathèque de Falaise : 02.31.41.65.45 – [[mediathequefalaise@paysdefalaise.fr](mailto:mediathequefalaise@paysdefalaise.fr)](mailto:mediathequefalaise@paysdefalaise.fr) Site internet : [www.mediatheque-cdcfalaise.fr](http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr) _Mercredi 27 octobre : heure du conte de 15h30 à 16h30._ _Exposition en place du 19 octobre au 6 novembre 2021._

A l’occasion des Equidays, la Médiathèque de Falaise propose une exposition autour du livre « Palomino » de Matthieu Maudet, Médiathèque du Pays de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz-Rou 14700 Falaise Falaise Calvados

