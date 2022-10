Exposition “Palimpseste(s) vol. 2” à La Place La Place Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition "Palimpseste(s) vol. 2" à La Place La Place, 5 novembre 2022, Paris. Le samedi 05 novembre 2022

de 18h00 à 00h00

gratuit

Si vous aimez le rap et que vous sillonnez Instagram comme des esthètes, vous avez sûrement dû voir apparaître les coups de pinceaux de Stéphanie Macaigne, l’artiste parisienne qui s’attaque aux covers des albums lui passant par les oreilles lorsqu’elle peint. Une foule de pochettes emblématiques du hip-hop ont ainsi été revisitées par sa palette, tantôt abstraite, tantôt impressionniste. Avec l’exposition « Palimpseste(s), vol. 2 », Stéphanie Macaigne nous offre la possibilité de pouvoir apprécier son travail en vrai, dans toute sa matière. Elle vient aussi conclure un cycle, qu’elle avait entamé en 2019, autour de cette notion particulière qui donne son nom à l’événement : le palimpseste, cet ensemble de références, de connexions, de réécriture, de renvois, de citations, dont la mécanique semble être aux origines de la culture hip-hop. Afin d’aborder cette question, parmi d’autres, elle interviendra lors de la soirée aux côtés de Sandra Gomes, Ismaël Mereghetti et Romain Garcin à l’occasion d’une table ronde qui sera animée par Amaury Rauter du média Goûte Mes Disques. Pour rendre enfin son approche totale, et juste, il fallait évidemment convoquer l’art concerné en premier chef : le son. Deux artistes, dont les noms n’ont pas encore été dévoilés, se produiront en showcase au milieu des toiles. Stéphanie Macaigne Depuis 2018, la peintre a, en plus de ses toiles personnelles, multiplié les projets artistiques en collaboration avec des artistes autour de clips (Gims), de merch (Luidji, Tristesse Business), de pochettes de projets musicaux (Wondagurl & Redbull, Mcevoy, M le Maudit, YZLA, …) ou d’illustration (articles de rap, recueil de poèmes « Au nom du rap » par Elena Copsidas,…). En avril 2022, elle est sollicitée pour présider le festival des arts de l’université Quinnipiac (New-York). Palimpseste(s) vol. 2 est la troisième exposition parisienne de l’artiste, après « Palimpseste(s) vol. 1 » (juin 2019) et une exposition collective au Grand Palais Éphémère en juin 2022. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/exposition-palimpsestes-vol-2/

