Exposition – Palette, le musée des couleurs

du mercredi 10 mars au mercredi 7 avril à Médiathèque municipale Françoise Giroud

A l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus merveilleux que de découvrir la vie à travers l’art. C’est ce que propose cette exposition arc en ciel conçue par Caroline Desnoëttes. Le principe est simple : un panneau présente une œuvre choisie pour sa couleur dominante, un second propose 3 variations de cette même couleur chez 3 artistes différents. Une sélection de jeux, puzzles et memory, est mise à disposition des petits et des grands afin de jouer avec les œuvres en les observant en détail. Tout public

Entrée libre

Cette exposition gaie et ludique sur le thème de la couleur a été conçue comme une première rencontre avec des chefs-d'œuvre de grands peintres Médiathèque municipale Françoise Giroud 8, rue des Écoles, 31860 Labarthe-sur-Lèze Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

