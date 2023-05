Exposition « Pages et images » Bibliothèque Benjamin Rabier, 1 juillet 2023, Paris.

Du samedi 01 juillet 2023 au samedi 02 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette exposition vous invite à découvrir les dessins de l’illustratrice et autrice Juliette Binet, d’un graphisme subtil, tout en teintes claires, qui s’adressent aux tout-petits ou aux plus grands.

Juliette Binet dessine au crayon noir ou à l’encre. Elle

dessine non pas par touches, mais par traits, des traits épurés, qui

remplissent formes et espaces jusqu’à l’abstraction. Elle excelle à rendre

compte de l’impalpable : le mystère d’un paysage, le profil d’une montagne, le

silence des nuages qui passent … la poésie d’un temps arrêté. Sont présentés

ses derniers livres édités aux éditions du Rouergue, dans lesquels vous

rencontrerez des personnages donnant formes à leurs rêves dans la réalité de la

page et du dessin.

Juliette Binet est autrice et illustratrice, diplômée de

l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle a publié son premier livre en 2007

chez Autrement, « Edmond ». Elle a également publié des albums chez Gallimard

Giboulées et Albin Michel ainsi que plusieurs albums au Rouergue. Ses

narrations se passent souvent de texte, et s’articulent en images en dialoguant

avec des formes et formats de livres variés.

Exposition organisée en partenariat avec les éditions du

Rouergue.

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

Contact :

Juliette Binet