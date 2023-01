Exposition – Paco Rabanne : De la tête aux pieds ! Oyonnax Oyonnax Catégories d’Évènement: Ain

Exposition – Paco Rabanne : De la tête aux pieds ! 
88 cours de Verdun Centre Culturel Aragon Musée du peigne et de la plasturgie Oyonnax

2023-12-08 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-11 18:00:00 18:00:00

Ain En 1996, Paco Rabanne faisait don au musée de 32 robes et accessoires en matière plastique. Cette exposition rassemblera toutes ces pièces avec pour la première fois, les chaussures conservées par le Musée de la chaussure de Romans. museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr +33 4 74 81 96 82 http://www.oyonnax.fr/ Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax

