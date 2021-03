Montpellier Montpellier 34000, Montpellier EXPOSITION PABLO G – ATELIER CAPIFRANCE Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Ne manquez pas l'exposition de Pablo G « Littoral » à l'Atelier Capifrance Foch Montpellier du 1er au 22 avril 2021 ! La proximité territoriale du thème fait appel à nos sensations partagées, par l'exploration de couleurs, de lumières, de cadrages, de collages et de superpositions dynamiques. Chaque image présentée est ainsi suggérée. Une situation suspendue dans le temps et l'espace invite le spectateur à l'imagination, il y projettera tous ces sens pour raconter une histoire qui lui est propre et qui sera unique à chacun. Pablo Garcia nous fait découvrir son univers. Il le développe à travers la technique du digital painting ou peinture digitale.

