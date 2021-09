Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Ain, Valserhône Exposition “Ouvrières bellegardiennes, grèves et luttes sociales” – Médiathèque de Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Valserhône Catégories d’évènement: Ain

Médiathèque Louis Miraillet, le samedi 18 septembre à 15:00

Nous vous invitons à venir témoigner et partager les histoires que les femmes de votre entourage vous auraient transmises sur le travail ouvrier des femmes et de faire vivre collectivement, le temps d’une discussion, cette histoire des femmes dans notre région, à l’occasion des journées du M(p)atrimoine 2021. Découvrons ensemble, grâce au travail du Groupe Mémoire, les documents d’archives de la grève de 1926 et des clichés de femmes ouvrières à Bellegarde. Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône Bellegarde-sur-Valserine Ain

