Venez profiter de l’expérience sensible que vous proposent les artistes Pierre Labat, Alice Raymond et Matth Velvet : un dialogue inédit entre leurs univers personnels et celui de Le Corbusier à la Cité Frugès. Une carte blanche à la création plastique dans un monument historique inscrit au Patrimoine mondial. L’exposition Ouvrage à la Cité Frugès fait écho aux deux autres expériences nocturnes entre histoire et contemporanéité proposées à Pessac au Pôle culturel de Camponac : les expositions d’art contemporain Enchanté, en chantier et d’art et traditions séculaires à l’Historial Raphaël Saint-Orens.

Sur réservation auprès du Kiosque culture & tourisme

Maison municipale frugès – le corbusier 4 rue Le Corbusier, Pessac, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Pessac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00