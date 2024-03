EXPOSITION OUVERTURE SAISON 2024 Olonzac, samedi 6 avril 2024.

EXPOSITION OUVERTURE SAISON 2024 Olonzac Hérault

Trois artistes talentueuses inaugurent la saison 2014 des expositions de la galerie du Coin d’Art à

Olonzac. Béatrice Deballe , Saskia Krul & Sarah Reid

Béatrice Deballe est installée à Céret. Elle s’est d’abord adonnée à la gravure avant de se consacrer à

la céramique. Elle travaille la porcelaine au kaolin de Limoges et le grès plus rustique pour créer des

céramiques utilitaires et décoratives, tasses, photophores, théières, créations délicates, raffinées, qui

sont ensuite émaillées ou engobées et cuites à haute température. Elle réalise ses pièces au tour, à la

plaque et par estampage. Elle garde de son activité de gravure une forte attirance pour le papier,

l’encre et l’émotion de l’image imprimée.

Saskia Krul est installée à Cesseras. Elle, présente un ensemble d’œuvres célébrant la beauté de la

nature qui lui ont été inspirées pendant la pandémie. Voici comment elle définit sa démarche. Il

s'agit d'une réaction aux tensions et à l'incertitude engendrées par la pandémie. Je me suis tournée vers la nature qui m'a rassurée. La vie autour de nous continuait comme d'habitude. J'ai été accueillie par les nouvelles feuilles du printemps, les petits bourgeons sur le point d’éclore, j’ai réalisé que, quelles que soient les peurs qui nous traversent, la nature a une façon de perdurer. Châtaigne, olive, citron et

figue ont fourni le matériel et l'inspiration pour mes mono-impressions, que j'aime pour leurs

résultats inattendus, l'absence de contrôle le résultat étant différent à chaque fois .

Sarah Reid, née en Angleterre mais installée aujourd’hui dans le Minervois. Elle aime la

photographie depuis toujours et a commencé à prendre et à développer ses propres photos dès son plus

jeune âge. Bien que son parcours académique l'ait menée sur une autre voie, la passion est restée et a

été ravivée avec l’essor de la photo numérique. Elle est fascinée par la façon dont la nature et

l'environnement se réapproprient les formes et les objets fabriqués par l'homme, ce qui donne lieu à

des textures et des couleurs surprenantes et improbables.

Vernissage le samedi 6 avril à 18h. Exposition du 6 au 30 avril 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-30

23 Grand Rue

Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindart@gmail.com

