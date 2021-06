Trentels Trentels Lot-et-Garonne, Trentels Exposition – Ouverture du BicéPhale Trentels Trentels Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Trentels Lot-et-Garonne Trentels Pauline Jurquet et Benoît Rouer proposent une exposition dont l'invité est Alain Mignien.

Vernissage le samedi 10 juillet à partir de 18h30.

