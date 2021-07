Sathonay-Village Mairie de Sathonay-village sous-sols Métropole de Lyon, Sathonay-Village Exposition “Outils et Objets d’autrefois” Mairie de Sathonay-village sous-sols Sathonay-Village Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Sathonay-Village

Exposition “Outils et Objets d’autrefois” Mairie de Sathonay-village sous-sols, 18 septembre 2021, Sathonay-Village. Exposition “Outils et Objets d’autrefois”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Sathonay-village sous-sols

Environ 850 outils et objets d’autrefois présentés par l’association Sath’na Histoire et Patrimoine, dans six salles : l’agriculture, la famille, l’artisanat, la vigne, les pompiers et l’école.

Entrée libre

Comment vivait-on à Sathonay au siècle dernier ? Deux nouvelles salles aménagées : les sapeurs-pompiers et l’école en plus des anciennes : l’agriculture, l’artisanat, la vigne, la famille. Mairie de Sathonay-village sous-sols 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Sathonay-Village Autres Lieu Mairie de Sathonay-village sous-sols Adresse 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Ville Sathonay-Village lieuville Mairie de Sathonay-village sous-sols Sathonay-Village