Inspirée en premier lieu par les spécificités architecturales et acoustiques de l’espace de la Verrière, qui n’est pas sans évoquer celui d’une volière, l’artiste s’est attachée à étudier différents points de contact – visuels, auditifs et tactiles – entre les espèces humaines et aviaires, questionnant ainsi le rapport que nous entretenons avec notre environnement et les évolutions possibles de nos sociétés. À l’instar des ailes des oiseaux dont elle a tout particulièrement étudié les plumages, les ramages mais aussi les organisations sociales et spatiales au fil de ce projet au long cours, elle déploie et compose un ensemble d’œuvres inédites qui mêle sculptures, images, sons et textes, monde tangible et réalité virtuelle dans une approche sensible et réflexive, poétique et politique.

