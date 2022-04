Exposition « OURS, mythes et réalités » Muséum départemental du Var, 14 mai 2022, Toulon.

L’exposition « OURS, mythes et réalités », conçue par le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse et adaptée pour le Muséum départemental du Var, vous permettra d’approcher l’ours à travers l’histoire et les contes, l’ours étant tantôt admiré, tantôt chassé ou dompté et désormais protégé. Une occasion unique pour confronter les représentations que nous nous faisons de cet animal-totem à la réalité scientifique et environnementale, pour un état des lieux de notre rapport au sauvage. Découvrez ours des cavernes et ours bruns qui peuplaient autrefois nos régions à travers les dernières découvertes paléontologiques. Puis, prenez rendez-vous avec les ours dans toute leur diversité, lors d’une exposition immersive, pédagogique et interactive ouverte à tous les publics. Quand rencontrer l’ours nous fait prendre conscience de nos ressemblances avec cet animal, à la fois si proche et si loin de nous…

Accès libre, sans réservation et gratuit.

Bienvenue dans le monde de l’Ours pour plonger dans les légendes façonnés au fil des siècles ! Le Muséum départemental du Var vous invite à un voyage entre mythes et réalités dans la peau de l’ours…

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon Var



