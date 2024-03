Exposition – Ours mon ami ! Médiathèque – Centre culturel Athanor Guérande, samedi 6 avril 2024.

Exposition – Ours mon ami ! La médiathèque fête le personnage de l’ours dans la littérature jeunesse 6 – 30 avril Médiathèque – Centre culturel Athanor Gratuit. Entrée libre

Début : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T19:00:00+02:00

Qu’ils soient de collection, en peluche ou en tissu, les ours s’installent dans l’espace jeunesse. Venez lire les nombreux albums dont ils sont les héros dans un décor plein de surprises.

Accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

Dès 3 ans

Médiathèque – Centre culturel Athanor 2, avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 24 75 91 https://www.mediatheque.ville-guerande.fr https://www.facebook.com/centreculturelathanorvilleguerande [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Mardi 14:00-19:00 Mercredi 9:30-18:00 Jeudi 14:00-18:00 Vendredi 14:00-18:00 Samedi 9:30-13:00 et 14:00-18:00

+ mardi et vendredi 9:30-12:00 pendant les petites vacances scolaires zone B

