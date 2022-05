EXPOSITION OUROBOROS Laval, 14 mai 2022, Laval.

2022-05-14 – 2022-09-18

À partir du 14 mai 2022 et pendant tout l’été, les visiteurs pourront découvrir Ouroboros, l’installation de l’artiste Quentin Montagne à la piscine Saint Nicolas de Laval. Dans le cadre d’une résidence de quatre mois, entre février et mai 2022, l’artiste investit les lieux en imaginant un univers à la croisée entre une vision post apocalyptique et voyage vers un nouveau monde.

Plasticien et chercheur inspiré par la faune et la flore, Quentin Montagne oscille à travers jungles, forteresses médiévales et fonds marins, pour façonner son style fantasque et singulier.

À l’image d’une grotte sous-marine, la piscine devient son terrain de jeu pour construire son exposition. Le projet prend la forme d’un ensemble de collages et de volumes de grands formats faisant de la piscine Saint Nicolas le théâtre de bouleversements climatiques.

Autant influencée par la littérature et le cinéma que par de récentes études écologiques, sa résidence est nourrie par l’animation d’ateliers à destination des familles, des publics scolaires et des différentes structures du quartier. Quentin Montagne produit ses œuvres en étroite adéquation avec les espaces et nageurs de la piscine, créant ainsi une ambiance subaquatique et mystérieuse.

Visites commentées de l’exposition temporaire :

– Samedi 28 mai à 15h30

– Samedi 18 juin à 15h30

Sans réservation – Gratuit, hors tarif piscine

