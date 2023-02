EXPOSITION OUR DAY WILL COME Place d ela 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

EXPOSITION OUR DAY WILL COME
Communs Sud du Château, Place de la 2ème DC
Lunéville, Meurthe-et-Moselle

2023-03-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-08 18:00:00 18:00:00

Meurthe-et-Moselle Our day will come. Ce slogan populaire des républicains d’Irlande du Nord évoque à la fois l’espoir de liberté et l’envie de vaincre la communauté adverse. Mais ces mots ne peuvent se lire sans penser au jour de notre mort. Avec la photographie, on peut parler du monde et parler de soi. Le dehors et le dedans ne sont jamais détachés. Les mots de Gilles Peress à l’égard de Stephen Dock « Toujours photographier de l’intérieur vers l’extérieur et non l’inverse » viennent affranchir son pas de côté. crideslumieres@gmail.com +33 6 71 79 33 72 ©Stephen DOCK

