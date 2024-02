Exposition « Oudrymania fables, chasses et animalités » au Château de Chantilly Chantilly, samedi 8 juin 2024.

Représentés à la chasse, en portrait ou au combat, les animaux de Jean- Baptiste Oudry sont des références incontournables du règne animal en images. Servies par un pinceau virtuose et une technique irréprochable, elles nous plongent au coeur du répertoire animalier du XVIIIe siècle. Dispersé après la Révolution française, un cycle de trois chasses expressément peint par Oudry pour le Château de Chantilly y sera exceptionnellement réuni à l’occasion de cette exposition.

À l’instar des princes de Condé, qui passent cette commande à l’artiste au XVIIIe siècle, les plus grands collectionneurs se passionnent pour ses scènes animalières. Un ensemble sensationnel de dessins d’Oudry conservé en mains privées sera présenté aux côtés des collections de Chantilly pour dévoiler aux visiteurs des œuvres jamais exposées auparavant. Parmi elles, de nombreuses illustrations pour les fables de La Fontaine montrent que le fabuliste autant que l’artiste se servent en fait du règne animal pour mieux faire rire ou réfléchir à la nature humaine. L’efficacité de ces illustrations fut telle que les arts décoratifs les copient et les intègrent à des éléments de décor également présentés au musée Condé. Réunissant peintures, dessins, objets d’art et livres rares, cette exposition éclairera toutes les facettes de l’OUDRYMANIA qui saisit les amateurs d’art au fil des siècles.18 .

