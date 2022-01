Exposition : « où va iel ? » Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Exposition : « où va iel ? » Argenton-sur-Creuse, 4 février 2022, Argenton-sur-Creuse. Exposition : « où va iel ? » Argenton-sur-Creuse

2022-02-04 14:00:00 15:00:00 – 2022-03-08 18:00:00 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Sculptures, vidéos, performances. Les étudiant·es ont envisagé plusieurs propositions plastiques s’interrogeant sur le sens qu’elles et ils donnaient à « où va iel ? ».

florence.coatrieux@mairie-argenton-sur-creuse.fr +33 2 54 24 65 39

©lerabois

Argenton-sur-Creuse

