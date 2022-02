Exposition : Osez la nature Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Exposition : Osez la nature Lanvallay, 9 avril 2022, Lanvallay. Exposition : Osez la nature Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard Lanvallay

2022-04-09 – 2022-11-13 Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard

Lanvallay Côtes d’Armor Écoutez, regardez, sentez, touchez, goûtez, … Vivez nos animations !

A travers ces photos, l’équipe des Maisons Nature vous invite à partager des instants précieux de découvertes pour petits et grands. Une plongée dans les espaces naturels que nous offre notre territoire aux multiples facettes. 15 photos à la Maison de la Rance, 15 photos à la Maison des Faluns. Permutation des photos sur chacun des sites à compter de la mi-juillet Écoutez, regardez, sentez, touchez, goûtez, … Vivez nos animations !

A travers ces photos, l'équipe des Maisons Nature vous invite à partager des instants précieux de découvertes pour petits et grands. Une plongée dans les espaces naturels que nous offre notre territoire aux multiples facettes. 15 photos à la Maison de la Rance, 15 photos à la Maison des Faluns. Permutation des photos sur chacun des sites à compter de la mi-juillet

