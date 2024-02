Exposition Ose’Iris rencontre avec les artistes autour d’un café Beauvais, samedi 17 février 2024.

Accueil avec un café offert par les auteurs de l’exposition Ose’Iris si vous êtes curieux et souhaitez découvrir la photo d’iris ou la peinture intuitive, n’hésitez pas et laissez-vous hypnotiser !

Ce temps d’échange convivial aura lieu le samedi 17 février à partir de 14h au Centre Desmarquets Voisinlieu pour Tous à Beauvais ! Fermeture à 17h.

« OSE’IRIS », exposition de photographies et de peintures

Par Laurent Govaert & Céline Marti Arts

Du 8 janvier au 8 mars 2024.

Entrée gratuite !

Ouverture hors vacances du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h15. Le samedi 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.0 .

Rue de la Longue Haie

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France wordpress.voisinlieu@gmail.com

L’événement Exposition Ose’Iris rencontre avec les artistes autour d’un café Beauvais a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis