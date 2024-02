Exposition Ose Espace exposition Maurice Druon Coutras, vendredi 2 février 2024.

Exposition Ose Espace exposition Maurice Druon Coutras Gironde

OSE, est un artiste graffeur bordelais, ayant débuté la peinture à la bombe en 2012. Il travaille notamment la notion du portrait à l’aide de pinceaux, peinture en bombes et d’aérographe. Il joue avec les différentes matières de ses supports, en apportant à la fois précision et lâcher prise et un certain réalisme dans ses créations.

Venez découvrir cette exposition, du 2 février au 2 mars 2024 à l’espace exposition Maurice Druon.

Vernissage Vendredi 2 février à 18h30

Ouvert à tous

Offert par la ville

Espace exposition Maurice Druon 12 Rue Saint-Jean

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@mairie-coutras.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-03-02



