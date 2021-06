Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Exposition Orlane Girardeau Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 31 août 2021

Vernissage jeudi 1er juillet à 18h30 Orlane Girardeau —————- ### Peintures Après des études d’histoire de l’art, Orlane Girardeau se consacre pleinement à la peinture ; l’acte créatif correspond à un besoin intérieur profond, il lui permet d’appréhender le monde d’une manière intime et personnelle. Le parcours est abstrait, il se nourrit d’éléments précis tels que la Nature et ses perpétuelles métamorphoses, le passage du Temps et son empreinte, la fragilité de l’instant. La technique se veut mixte, sur un support de bois ; la couleur qui évoque la terre et le geste participent à la recherche d’un espace construit.

Entrée libre, gratuit

Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan

