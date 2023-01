Exposition – Origines par Gaëtan Antoine à la Maison Familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Bohain-en-Vermandois La Maison familiale d’Henri Matisse à Bohain en Vermandois accueille le formidable artiste qu’est Gaëtan Antoine dit « Guet » pour une exposition qui ne manquera pas de vous interpeler : Origines.

Cette exposition temporaire est accessible pendant les heures d’ouverture du musée du samedi 21 janvier au mardi 2 mai du mercredi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h. maisonmatisse@bohainenvermandois.fr +33 3 23 60 90 54 Bohain-en-Vermandois

