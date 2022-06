Exposition « Origines », Matthieu Dorval – Bénédicte Vallet, 15 juin 2022, .

Exposition « Origines », Matthieu Dorval – Bénédicte Vallet

2022-06-15 – 2022-09-19

Les recherches plastiques et philosophiques du sculpteur l’amènent à s’interroger sur les récits originels.

Pour la première fois présentée, la série de grands formats du peintre breton Matthieu DORVAL « Le génie du lieu », nous donne à voir un monde chaotique de lumière et de matière en gestation. Elle s’inscrit ici en écho de l’ancien atelier du sculpteur, lieu d’inspiration et de création par excellence. Les peintures nous semblent être animées d’une dimension sculpturale, tant les formes noires flottantes semblent des objets presque palpables dans la peinture.

Dans un monde à son début, un halo tâtonnant de lumière et de matière cherchant ses accords, les délicates sculptures de Bénédicte VALLET apparaissent comme les premières structures vivantes organisées et conscientes de l’être. Composées d’assemblages complexes d’éléments de porcelaine, cousus de fibres de chanvre et de lin, elles sont à la lisière des règnes végétal, minéral et animal. “Elles sollicitent une mémoire archaïque du monde en évoquant ce passage du minéral à l’organique : efflorescences coralliennes, colonies de coquillages, invertébrés pélagiques aux formes extraordinaires mais viables, phénomènes de concrétion, de calcification, de sédimentation, de cristallisation d’ordre géologique”. Pierre Souchaud

Du mercredi 15 juin au lundi 19 septembre 2022 – Musée Manoli

