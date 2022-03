Exposition “Originel et Authentique” Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Exposition “Originel et Authentique” Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo), 23 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Exposition “Originel et Authentique”

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)

**Découvrez l’exposition “Originel et Authentique” d’Alain Baras du 23 au 24 avril 2022 de 10h30 à 18h à la galerie Gilbert-Sailly.**

entrée libre

Découvrez l’exposition “Originel et Authentique” d’Alain Baras du 23 au 24 avril 2022 de 10h30 à 18h à la galerie Gilbert-Sailly. Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) Adresse 59650-Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Exposition “Originel et Authentique” Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) 2022-04-23 was last modified: by Exposition “Originel et Authentique” Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) Grange de la ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo) 23 avril 2022 Grange de la Ferme Dupire- 80 rue Yves Decugis (métro Triolo)- Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord