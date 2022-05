Exposition – Originaux à l’encre de chine et à l’aquarelle de Maxime Derouen Mellac, 25 mai 2022, Mellac.

Exposition – Originaux à l’encre de chine et à l’aquarelle de Maxime Derouen Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac

2022-05-25 – 2022-07-02 Médiathèque Lieu-dit Le Bourg

Mellac Finistère Mellac

Dans le cadre de Dis-moi ton livre 2022

Maxime Derouen est l’auteur et l’illustrateur du roman « Un secret lourd à porter » édité par chez Grasset jeunesse dans la sélection 4 (CM2 et 6ème) de Dis-moi ton livre.

L’exposition présente une cinquantaine d’originaux, à l’encre de chine et à l’aquarelle, tirés de 2 albums des éditions Grasset jeunesse :

« Un secret lourd à porter » (2021) nous plonge dans un univers fantastique, en noir et blanc avec des touches d’aquarelle. À travers l’histoire d’un dragon pas tout à fait ordinaire et d’une petite princesse en cavale et en mal d’affection, ce conte moderne et initiatique interroge, non sans humour, la notion de richesse.

« C’était pour de faux » (2019) est une fable philosophique et humoristique dans laquelle un geste à la récréation et surtout un mot à priori anodin vont plonger tout le petit monde de l’école dans la perplexité puis chambouler par un effet “boule de neige” toute la société … Dans cet album, les couleurs éclatent et l’on retrouve les petits personnages -girafes, crocodiles..- caractéristiques de la patte de l’artiste.

Des travaux personnels, études d’animaux, très graphiques en noir et blanc, également présentés, révèlent une autre facette du talent de l’illustrateur.

+33 2 98 71 93 86 https://www.matilin.bzh/actualites/241-exposition-maxime-derouen-auteur-illustrateur

Dans le cadre de Dis-moi ton livre 2022

Maxime Derouen est l’auteur et l’illustrateur du roman « Un secret lourd à porter » édité par chez Grasset jeunesse dans la sélection 4 (CM2 et 6ème) de Dis-moi ton livre.

L’exposition présente une cinquantaine d’originaux, à l’encre de chine et à l’aquarelle, tirés de 2 albums des éditions Grasset jeunesse :

« Un secret lourd à porter » (2021) nous plonge dans un univers fantastique, en noir et blanc avec des touches d’aquarelle. À travers l’histoire d’un dragon pas tout à fait ordinaire et d’une petite princesse en cavale et en mal d’affection, ce conte moderne et initiatique interroge, non sans humour, la notion de richesse.

« C’était pour de faux » (2019) est une fable philosophique et humoristique dans laquelle un geste à la récréation et surtout un mot à priori anodin vont plonger tout le petit monde de l’école dans la perplexité puis chambouler par un effet “boule de neige” toute la société … Dans cet album, les couleurs éclatent et l’on retrouve les petits personnages -girafes, crocodiles..- caractéristiques de la patte de l’artiste.

Des travaux personnels, études d’animaux, très graphiques en noir et blanc, également présentés, révèlent une autre facette du talent de l’illustrateur.

Médiathèque Lieu-dit Le Bourg Mellac

dernière mise à jour : 2022-05-09 par