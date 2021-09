Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse, Seine-Maritime Exposition : “Orgues de Normandie” Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Dans le cadre de la "semaine de l'orgue", un concert est organisé à l'église Saint-Denis à Sainte-Adresse, le dimanche 5 septembre à 17h, avec deux intervenants : Daniel Darmony, organiste au Temple du Havre et Daniel Basset, titulaire. Des œuvres de Bach, Mendelssohn, Jeanne Demessieux, Franck et Vierne y seront exécutées. Entrée libre.

