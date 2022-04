Exposition « OPEX, mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures » L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Exposition « OPEX, mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures » L’Aria, 7 mai 2022, Cornebarrieu. Exposition « OPEX, mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures »

du samedi 7 mai au vendredi 20 mai à L’Aria

Cette exposition a deux ambitions principales. La première met en lumière les origines, le cadre juridique et politique d’organisation des OPEX ainsi que les différentes missions qui sont menées en intervention. La seconde se concentre sur l’expérience quotidienne vécue par les hommes et les femmes projetés en opérations extérieures, sur les blessés et leur reconstruction, sur les pertes, et sur la place occupée par les OPEX dans la mémoire collective de la société française. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 7 mai à 11h30 à l’Aria, en présence du Maire, Alain Toppan. Un apéritif sera offert à l’issue de l’inauguration.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945. VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SAMEDI 7 MAI A 11H30 – ENTREE LIBRE L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T11:30:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T13:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville L'Aria Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

L'Aria Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

Exposition « OPEX, mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures » L’Aria 2022-05-07 was last modified: by Exposition « OPEX, mémoires combattantes et engagement français en opérations extérieures » L’Aria L'Aria 7 mai 2022 Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne