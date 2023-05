Exposition | Open Studios & End of Year Exhibition Fondation des États-Unis Paris Catégories d’Évènement: île de France

La fin de la saison 2022-23 approche, et à cette occasion la FEU vous propose de découvrir une exposition mettant à l’honneur le travail de neuf artistes en résidence. Cette exposition multiculturelle est à l’image de la diversité des artistes qui la présentent : parmi les peintures, dessins et photographies vous retrouverez une variété stylistique influencée par la culture et les références artistiques propres à chaque artiste. Le vernissage aura lieu le mercredi 3 mai dans le cadre d’Art-Hop-Polis. Cette édition marque également le retour de la soirée annuelle d’Open Studio. Plusieurs artistes du 5e étage vous invitent au sein de leur studio bercé par la musique venant tout droit des studios des musiciens en résidence. Vous aurez une seconde chance de visiter ces studios lors des visites organisées pour la Fête de la Cité. Ces visites s’effectuent uniquement sur réservation ! Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/end-of-year-exhibition-2023/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/4bBUmS2F4 https://fb.me/e/4bBUmS2F4 https://my.weezevent.com/end-of-year-exhibition-2023?_gl=1*18mbju6*_ga*MTIwNjYwMDU1My4xNjY5NzMwOTU3*_ga_39H9VBFX7G*MTY4MjUwNDAwNy40OS4xLjE2ODI1MDY1OTguMC4wLjA.

