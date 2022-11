Exposition : On s’est déjà vu ? Reims, 21 octobre 2022, Reims.

CONTEMPO’Reims est une expérience immersive, liant patrimoine rémois et création contemporaine. Etablir un dialogue entre le passé et le présent ; une discussion entre vestiges du passé et création contemporaine. Une conversation entre histoire collective et récit intime.

Pour sa 1ère édition, CONTEMPO’Reims, soutenu par l’association POP’aRt, invite la jeune artiste plasticienne Victoria David à créer une œuvre in situ pour le Trésor de Reims. Ce lieu dédié à la culture est l’ancienne demeure du Trésorier de la ville, construite au XIIème siècle. En fusionnant le passé et le présent, il s’agit d’offrir au public une interprétation contemporaine du passé historique de la cité.

« On s’est déjà vu ? » propose une installation tout en volume, dans laquelle le public va pouvoir déambuler, au travers des îlots, comme dans un labyrinthe et observer ces personnages colorés et nombreux. En jouant sur le multiple et l’unique, Victoria nous emmène sur un chemin initiatique, traversant les époques et les continents.

Jeune artiste plasticienne, diplômée de l’ESAD avec les félicitations du jury en 2018, Victoria David poursuit ses recherches et travaux artistiques en pratiquant différents matériaux, différentes techniques. Le travail en trois dimensions est son domaine de prédilection. Questionnant la matérialité du temps, le rapport des objets d’art anciens au présent et à leur usure, créer une œuvre in situ en rapport avec le patrimoine va de soi pour Victoria David.

Artiste : Victoria David

Commissaire d’exposition : Émilie Langlet

contact.letresor@reims.fr +33 3 26 77 77 76

Le trésor – La culture à Reims 2 Rue Guillaume de Machault Reims

