EXPOSITION: ON NE VOIT BIEN QU’AVEC LE COEUR…, 4 août 2021-4 août 2021, Pornic. EXPOSITION: ON NE VOIT BIEN QU’AVEC LE COEUR… 2021-08-04 11:00:00 – 2021-08-15 19:00:00 Salle de la Marine 28, rue de la Marine

Pornic 44210 Lorsque l’on aspire à regarder autrement qu’avec les yeux, la réalité de ce que nous percevons au travers de nos émotions et de notre intuition est parfois bien différente de ce que nous imaginons. Dans ces encres et toiles abstraites réalisées en techniques mixtes, le coeur sait exactement là où nous emmener…

Exposition de peintures de Sylvaine Macé. Lorsque l'on aspire à regarder autrement qu'avec les yeux, la réalité de ce que nous percevons au travers de nos émotions et de notre intuition est parfois bien différente de ce que nous imaginons. Dans ces encres et toiles abstraites réalisées en techniques mixtes, le coeur sait exactement là où nous emmener…

Sous réserve, en fonction des mesures gouvernementales.

Sous réserve, en fonction des mesures gouvernementales.

