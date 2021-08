Roubaix ARA - Autour des Rythmes Actuels Nord, Roubaix Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix. Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ARA – Autour des Rythmes Actuels

Une exposition valorisant les musiciennes en apprentissage, en voie de professionnalisation ou professionnelles. Qu’elles soient chanteuses, batteuses, beatmakeuses ou encore guitaristes, les musiciennes sont sur le devant de la scène avec l’exposition On ne naît pas musiciennes : on le devient ! Cette exposition met en valeur les musiciennes qui ont participé à une étude locale sur le parcours des musiciennes, menée conjointement par l’ARA et La Cave aux Poètes. Sous l’œil artistique de Juliette Sauzet, ces portraits réalisés en argentique révèlent nos musiciennes, qui deviennent en quelque sorte les modèles dont elles ont parfois manqué… Dans le cadre de l’étude menée conjointement par l’ARA et La Cave aux Poètes. Présentation et mise à disposition de l’étude réalisée.

Entrée libre

Exposition On ne naît pas musicienne, on le devient ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARA - Autour des Rythmes Actuels Adresse 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville ARA - Autour des Rythmes Actuels Roubaix