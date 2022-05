Exposition Ombres et Reflets Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Exposition Ombres et Reflets Cherbourg-en-Cotentin, 31 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Exposition Ombres et Reflets Tourlaville Château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-31 – 2022-06-06 Tourlaville Château des Ravalet

Le Photo Club d'Equeurdreville Hainneville va présenter une exposition d'une centaine de photos sur le thème OMBRES et REFLETS dans la Salle des Communs du Château des Ravalet à Cherbourg en Cotentin.

+33 6 82 01 14 03

