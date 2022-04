Exposition “Ombres et Lumières” par “Chrisleky” – Chritine ZWICKY-LEHMANN Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

Exposition "Ombres et Lumières" par "Chrisleky" – Chritine ZWICKY-LEHMANN
Atelier Galerie Label LN 4 rue du Docteur Blanchard Saint-Quentin-la-Poterie

2022-06-01 10:00:00 – 2022-06-13 18:00:00

"Chrisleky" de son vrai nom, Christine ZWICKY-LEHMANN exposera ses œuvres de peinture sur le thème "Ombres & Lumières". Elle travaille principalement le Noir & Blanc avec de temps à autre quelques touches de couleurs, pigments naturels.
label.ln30@gmail.com +33 6 83 27 51 93
https://atelier-label-ln.com/

