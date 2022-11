Exposition : Ombres et Lumières, les lanternes magiques Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Exposition : Ombres et Lumières, les lanternes magiques Truchtersheim, 26 novembre 2022, Truchtersheim. Exposition : Ombres et Lumières, les lanternes magiques

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-30 Truchtersheim

Bas-Rhin Truchtersheim EUR La Maison du Kochersberg présente divers appareils de projection et plaques de verre de la collection de François HEITZ pour faire revivre le monde fantastique qui a bercé l’imaginaire des petits et des grands durant plus de deux siècles. Un retour dans le temps quand la magie des projections jouait avec un imaginaire fantastique, fascinait et épouvantait les adultes ou instruisait les enfants. Venez découvrir son évolution qui vous mène aux projections modernes, au cinéma et au diaporama. Laissez-vous fasciner par les plaques de verre peintes de toute beauté, une peinture naïve très expressive. +33 3 88 21 46 91 Truchtersheim

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Lieu Truchtersheim Adresse 4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Ville Truchtersheim lieuville Truchtersheim Departement Bas-Rhin

Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/

Exposition : Ombres et Lumières, les lanternes magiques Truchtersheim 2022-11-26 was last modified: by Exposition : Ombres et Lumières, les lanternes magiques Truchtersheim Truchtersheim 26 novembre 2022 4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin Office de tourisme et d'attractivité du Kochersberg Bas-Rhin Truchtersheim

Truchtersheim Bas-Rhin