Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais Martigues Bouches-du-Rhône Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

2022-12-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-29 18:00:00 18:00:00

Un dessin à la ligne claire où le noir et le blanc définissent la palette de l’auteur-illustrateur Antoine Guillopé. Celui-ci nous présente à travers plusieurs des ses albums, la particularité et la force de son travail d’illustration, centré sur les ombres et les lumières. Des réalisations allant jusqu’à la disparition des textes pour laisser la place entière de la narration à l’illustration. Cette exposition vous permet d’explorer l’univers de cet artiste et d’observer la qualité, l’exigence et la grande efficacité graphique de son travail d’illustration. On aime le parti pris de l’illustrateur et le défi qu’il lance, à travers sa création, au monde très coloré de l’édition jeunesse contemporaine.

Exposition de l’imagier vagabond autour de l’œuvre d’Antoine Guillopé à la médiathèque Louis Aragon.

mediatheque-com@ville-martigues.fr +33 4 42 80 27 97

