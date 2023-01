Exposition « ombre et lumière » La Gacilly La Gacilly OT MALESTROIT - Destination Brocéliande La Gacilly Catégories d’Évènement: La Gacilly

2023-03-25 – 2023-05-14

Morbihan La Gacilly Voir, sentir, ressentir, transformer, toucher les couleurs et palper la lumière, voici ce qui motive Anaïs Frébeau depuis toujours. Éclatée, taillée, mordue, gravée et assemblée, l’ardoise révèle sa beauté sous les doigts de Paulina Okurowska et donne un aspect géologique à ses créations.

Les sculptures lumineuses d’Alexandre Doucet mettent cette lumière intérieure qui nous anime en toutes circonstances. +33 2 99 93 47 57 Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly

