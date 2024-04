Exposition olympiade culturelle Paris 2024 les affiches artistiques Abbeville, lundi 3 juin 2024.

À l’occasion des Jeux de Paris 2024 et en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), Art et Sport dialoguent et s’enrichissent.

Cette exposition, organisée par le service municipal des Sports, composée de 7 diptyques sera visible à deux endroits

• Centre Omnisports aux horaires d’ouverture de l’établissement sportif (rue Josse Van Robais)

• 1er étage de la mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, jusqu’à 17h30 le vendredi (1 place Max Lejeune)

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, sept artistes ont été invités à réaliser des diptyques composés d’une affiche olympique et d’une affiche paralympique.

Venez découvrir ce corpus d’affiches qui offre une grande diversité d’expressions artistiques photographie, illustration, peinture, collage ou encore crayon sur papier. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-09-13

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

