Exposition Olymp’Art 59 Rivoli Paris, mardi 6 février 2024.

Du mardi 06 février 2024 au dimanche 18 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion de cette année olympique, l’exposition artistique « OLYMP’ART » rassemblera huit artistes internationaux dans une présentation organisée par Lyza Sahertian.

Cent ans après ses premiers jeux, Paris aura le privilège de faire de 2024 son année olympique. Lors de cette nouvelle célébration internationale, nous aurons la chance d’y vivre son état d’esprit unique, cet humanisme à caractère sportif.

Depuis des siècles déjà, la capitale française a accueilli des gens du monde entier issus de tous les domaines, du culturel au politique en passant par le scientifique, pour qu’ils collaborent entre eux et s’inspirent mutuellement, que ce soit pour façonner des idées ou forger l’avenir.

C’est cet esprit que les pères fondateurs du mouvement olympique ont mis en exergue à travers la compétition sportive, qui est d’abord une rencontre avec l’autre tout en menant, via la performance, au dépassement de soi.

Ainsi, à l’occasion de cette année olympique, l’exposition artistique « OLYMP’ART » rassemblera elle aussi des artistes internationaux afin de participer à cet événement mondial en portant le même message de paix et d’unité.

A la devise « Citius, altius, fortius », nous répondrons par « Plus engagé, plus créatif, plus uni ».

59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.parisbouge.com/event/254028

LS