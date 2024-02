Exposition – Olivier metzger : Sodium, Landes de nuit arrêt sur l’image galerie Bordeaux, samedi 17 février 2024.

Exposition – Olivier metzger : Sodium, Landes de nuit En mai 2022, Olivier Metzger a été accueilli en résidence à Soorts-Hossegor, par Erwan Desplanques et Constance de Buor, pour créer une archive photographique de la nuit landaise. 17 février – 23 mars arrêt sur l’image galerie Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:30:00+01:00 – 2024-02-17T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T18:30:00+01:00

Exposition de photographies

Entre minuit et 4h du matin, il bravait la dune, la pinède et les bourgs, guidé par le halo orangé des lampadaires, communiquait avec le sel, celui des embruns crachés par l’océan et celui des ampoules à sodium, hotogéniques mais si gourmandes en énergie que les communes du littoral les remplacent peu à peu par des LED.

Les photographies d’Olivier Metzger traquent l’énigme des heures sombres, la « survivance des lucioles » dans l’espace urbain et dessinent in fine une archéologie de la lumière.

arrêt sur l’image galerie 45 cours du Médoc 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Olivier Metzger