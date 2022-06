Exposition – Olivier Desvaux Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Exposition – Olivier Desvaux Dinard, 25 juin 2022, Dinard. Exposition – Olivier Desvaux

20 Rue Winston Churchill Galerie Winston Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Galerie Winston 20 Rue Winston Churchill

2022-06-25 – 2022-07-24

Galerie Winston 20 Rue Winston Churchill

Dinard

Ille-et-Vilaine Dinard Ille-et-Vilaine L’artiste Olivier Desvaux expose ses toiles à la Galerie Winston. Entrée libre. Du samedi 25 juin au dimanche 24 juillet 2022 – Aux heures d’ouverture de la Galerie Winston contact@galeriewinston.com +33 2 99 56 28 65 http://www.galeriewinston.com/ L’artiste Olivier Desvaux expose ses toiles à la Galerie Winston. Entrée libre. Du samedi 25 juin au dimanche 24 juillet 2022 – Aux heures d’ouverture de la Galerie Winston Galerie Winston 20 Rue Winston Churchill Dinard

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Other Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Galerie Winston 20 Rue Winston Churchill Ville Dinard lieuville Galerie Winston 20 Rue Winston Churchill Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Exposition – Olivier Desvaux Dinard 2022-06-25 was last modified: by Exposition – Olivier Desvaux Dinard Dinard 25 juin 2022 20 Rue Winston Churchill Galerie Winston Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Côte D'Émeraude Tourisme

Dinard Ille-et-Vilaine