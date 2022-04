Exposition Olivier de Rivaz Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Remy

Exposition Olivier de Rivaz Saint-Rémy, 29 avril 2022, Saint-Rémy.

2022-04-29 14:00:00 – 2022-06-11 18:00:00

Un tableau, c’est une histoire résumée en une image. La forme classique avec sa composition, sa narration, a encore tout à exprimer. La peinture est un moyen idéal pour décrire notre société. Aussi essentiel que la littérature, le cinéma ou la bd.

