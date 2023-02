Exposition : Olga Guilbert Salle des Régates Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Exposition : Olga Guilbert Salle des Régates, 27 février 2023, Pléneuf-Val-André . Exposition : Olga Guilbert Digue promenade Salle des Régates Pléneuf-Val-André Cotes-d’Armor Salle des Régates Digue promenade

2023-02-27 10:00:00 – 2023-03-05 18:00:00

Cotes-d’Armor L’eau, l’air, la vie, peinture et dessin Dans ses oeuvres tendres et enfantines, deux mondes se côtoient : l’un en noir et blanc avec le crayon et le fusain ; l’autre coloré avec l’acrylique et l’huile. Salle des Régates Digue promenade Pléneuf-Val-André

