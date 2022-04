Exposition OkZ ” Figures en équilibre Centre LGBTQI+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition OkZ " Figures en équilibre Centre LGBTQI+ Paris Ile de France, 7 avril 2022, Paris. Du vendredi 01 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

. gratuit Figures en Equilibre expose les émotions sous forme des couleurs primaires, où la joie, la colère, l’agitation intérieure et la recherche d’apaisement se croisent à travers des personnages abstraits qui boivent et qui dansent. Olga Kozlova alias OkZ est une artiste d’origine lettonne qui utilise la peinture acrylique sur des supports variés. Elle aime associer l’humour et l’abstraction pour aborder les sujets de société difficiles. www.okz-art.com Centre LGBTQI+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

