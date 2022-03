Exposition Oikos-Poros – Une traversée graphique, Anaïs Lelièvre Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Exposition Oikos-Poros – Une traversée graphique, Anaïs Lelièvre Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, 23 avril 2022, Gravelines. Exposition Oikos-Poros – Une traversée graphique, Anaïs Lelièvre

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

Oikos-Poros d’Anaïs Lelièvre est une création inédite, une installation graphique et labyrinthique qui envahit la casemate souterraine du Demi-bastion, ouvre cet espace-rempart et nous immerge dans un nouvel univers, puisant ses références dans l’histoire de Gravelines et de ses relations avec l’Islande. Suivant la piste des anciens pêcheurs de Gravelines allant trouver leurs ressources en Islande, Anaïs Lelièvre aborde cette ville portuaire en prolongeant des recherches menées depuis une résidence islandaise en 2015. A partir d’un dessin de petit format, numériquement multiplié et agrandi, un environnement labyrinthique invite les visiteurs à une expérience spatiale trouble, oscillant entre clôture et ouverture, défense et invitation, coupure et circulation.

Entrée libre – Visite guidée uniquement

Visite guidée de l’exposition Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers 59820 Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T15:00:00;2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:00:00;2022-04-23T16:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T15:00:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T16:00:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T17:00:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T18:00:00

