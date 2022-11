Exposition – Ogres, fantômes et compagnie Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené

Exposition – Ogres, fantômes et compagnie Rédené, 3 janvier 2023, Rédené. Exposition – Ogres, fantômes et compagnie

2 Place de l’Église Médiathèque Rédené Finistère Médiathèque 2 Place de l’Église

2023-01-03 16:30:00 – 2023-03-31 18:30:00

Médiathèque 2 Place de l’Église

Rédené

Finistère Où trouve-t-on des ogres qui sentent la chair fraîche, des baguettes magiques, des dragons crachant du feu et des balais ensorcelés ? dans les contes remplis de créatures fantastiques bien sûr ! Vous les trouverez aussi dans cette exposition en compagnie de fantômes, de squelettes, de momies et de zombies. Vous n’avez pas encore peur ? Voici les nains, les trolls et les monstres… Ne plongez pas pour fuir dans le port de Doëlan. Y sont cachés le serpent de mer, la pieuvre géante, et même le Kraken !

Une exposition réalisée et gracieusement prêtée par l’équipe du festival Rêves d’Océan. Quelques créatures sympathiques vous attendent au détour d’un panneau, lutins, sirènes ou licornes. Mais gare au Minotaure ou au loup garou ! mediatheque@redene.bzh Médiathèque 2 Place de l’Église Rédené

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse Rédené Finistère Médiathèque 2 Place de l'Église Ville Rédené lieuville Médiathèque 2 Place de l'Église Rédené Departement Finistère

Rédené Rédené Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redene/

Exposition – Ogres, fantômes et compagnie Rédené 2023-01-03 was last modified: by Exposition – Ogres, fantômes et compagnie Rédené Rédené 3 janvier 2023 2 Place de l'Église Médiathèque Rédené Finistère finistère Rédené

Rédené Finistère