Exposition “Œuvres métissées” au Tympan Goujounac

2021-11-12 – 2021-12-05

Exposition visible aux horaires d'ouverture et sur RDV au 06 70 00 81 18

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur (parcours et masque obligatoire) Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition de peintures et sculptures réalisées par des personnes exilées arrivées dans le Lot et les artistes cosmopolites du collectif Bigarré. +33 6 70 00 81 18 Exposition visible aux horaires d’ouverture et sur RDV au 06 70 00 81 18

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur (parcours et masque obligatoire) ©La Cimade

