Exposition “Oeuvres et souvenirs de Dismaland” Hénon, 27 juillet 2022, Hénon.

Exposition “Oeuvres et souvenirs de Dismaland” Hénon

2022-07-27 15:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Hénon Côtes d’Armor Hénon

Exposition Œuvres et souvenirs de DISMALAND

(Pochoirs de BANKSY, œuvres de D CULLEN, D SHRIGLEY…)

En 2015 BANKSY, artiste britannique dont la renommée n’est plus à faire, ouvrit un parc d’attraction qu’il baptisa Dismaland.

Ce nom était issu de l’association de dismal (lugubre) et disneyland

Il était sensé montrer l’envers du décor de disneyland et de nombreuses attractions avait été détournées et parodiées ; le château de la princesse était carbonisé, Cendrillon accidentée dans son carrosse, la pêche à ligne dans le goudron … et les employés avaient reçu la consigne de se montrer déprimés et lugubres…

Lors de ce véritable évènement artistique, BANKSY s’entoura de nombreux artistes de street art tels que James CAUTY, Jeff GILLETTE, Darren CULLEN, David SHRIGLEY … qui produisirent des œuvres maintenant très recherchées, témoignage de cet événement unique dans son genre.

A l’occasion de cette exposition nous vous présenteront des œuvres significatives mais en nombre limité compte tenu de leur rareté actuelle.

Pochoirs de BANKSY sur carton ou sur véritables billet de 1$

Flyers et programme du centre

Affiches et livret de D CULLEN

Ballon de D SHRIGLEY …

Ces œuvres ainsi que celles des artistes permanents de la galerie sont visibles sur le site

www.unevisionsinguliere.com

unevisionsinguliere@gmail.com +33 6 07 27 88 07 http://www.unevisionsinguliere.com/

Hénon

